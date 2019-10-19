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Kalede 1 haftadır mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Sinop'ta Boyabat Kalesi'nde 1 haftadır mahsur kalan köpekler uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Boyabat Kalesi'nde 7 gün önce dolaşırken kayalıklara düşen iki köpek, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden kurtarıldı. AFAD ekibinin yaklaşık 4 gündür inmeye çalıştığı fakat başaramadığı kayalık bölgedeki köpekler bu sabah saatlerinde kurtarıldı. Sibirya kurdu cinsi köpeğin uyanık şekilde alabilirken, pitbull cinsi köpeğin açlıktan sinirli olmasından kaynaklı uyanık şekilde alamayacaklarını belirten AFAD ekipleri, veteriner hekim kontrolünde uzaktan uyuşturucu iğneyle bayıltarak yanına yaklaşabildiklerini belirtti.

Boyabat Belediye Veteriner Hekimi Fatih Çeltikçi, köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, gerekli tedavilerinin başlatıldığını belirterek, “Köpeklerin 1 haftadır kalede mahsur kaldıklarını öğrendik. Bizim de ulaşamayacağımız bir yerde oldukları için AFAD ekiplerine haber verdik. İlk denememizde köpekleri alamadık. Ertesi güne kaldı. O gün de AFAD ekiplerinin başka bir işi çıktığı için yine yetişemedik. Ama bugün uzun uğraşlar sonucunda köpekleri kurtardık. İlk müdahaleleri yapıldı. Sağlıkları iyi. 1 haftadır aç oldukları için vücut dirençleri düşmüş. Bundan sonra da gözetimimiz altında olacaklar" dedi.

AFAD Arama Kurtarma Ekibi Şefi Alaaddin Akdemir ise, “Bize bilgi geldi. Bizler de dün akşam havanın kararmasıyla işimizi mecburen yarım bıraktık. Bugün sabah 07.30’da gelip 2 saatlik çalışmamızla köpekleri kurtardık" diye konuştu.
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