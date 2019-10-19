DÜNYA

Eski Alman bakandan terör örgütü PKK/YPG isyanı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel "Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz. Otobanlarda lastik yakmalarıyla, blokajlarla." dedi.

Alman televizyon kanalı ZDF'te Maybrit İllner'in sunduğu açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya'daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki YPG'nin, terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirtti.

Sigmar Gabriel, o dönem başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda yaptığı "Esed kendini halkını bombalayacak. Uçuşa yasak bölge uygulayalım." tezini hatırlattı ve bu konuda Erdoğan haklı çıktığını söyledi bu sözler de canlı yayına damga vurdu.

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