POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asker selamı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası asker selamı vererek vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi.

"Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır." diyen Erdoğan, "Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalar yaptıktan sonra programını asker selamı ile bitirdi.

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