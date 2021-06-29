Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin lira maaş alıyor iddiası!

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Genel Müdür Fahrettin Poyraz hakkında yeni bir iddia daha! Daha önce 11 ayrı kurumdan maaş aldığı iddiasıyla gündeme gelen Poyraz'ın Tarım Kredi'den aldığı toplam maaşın 180 birn lira olduğu önü sürüldü.

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Tarım Kredi Kooperatifleri'ne mevzuatlara aykırı bir şekilde atandığı iddia edilen Genel Müdür Fahrettin Poyraz hakkındaki iddialar bitmiyor. Çiftçinin sermayesi ile işletilen bir kurumda görev yapmasına rağmen aylık gelirini bir türlü açıklayamayan Genel Müdür Poyraz’ın, buradaki çekincesinin nedeni ortaya çıktı.

Maaşı 50 bin, ikramiyeler ve huzur hakkı ile...

Milli Gazete'nin haberine göre, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aylık ortalama 50 bin lira maaş alan Poyraz, 3 ayda bir ikramiye, yılda 2 ile 3 maaş tutarında teşvik primi, GÜBRETAŞ ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan aylık 12’şer bin lira huzur hakkı ücreti alıyor.

İran'daki Gübritaş'tan 7 Avro huzur hakkı...

Ancak Poyraz’ın asıl huzur hakkı ücretini GÜBRETAŞ’ın İran’da ortağı olduğu RAZİ şirketinden aldığı ortaya çıktı. RAZİ’den aylık 7 bin avro huzur hakkı ücreti alan Poyraz’ın aylık geliri milletvekili emekli maaşıyla birlikte 180 bin lirayı buluyor. Bu gelire yolluk, harcırah ve harcama kartları dahil değil.

Savcılığa suç duyurusu yapıldı

Tarım Kredi ortaklarından Polatlılı çiftçi Nihat Babaözü, Tarım Kredi’deki yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Poyraz’ın söz konusu atamasıyla ilgili yapılan suç duyurusunda, savcılık takipsizlik kararı verirken, savcılığın takipsizlik kararını esasa girmeden vermesi dikkat çekti. Hukukçular, savcılığın esasa girmeden karar vermesinin çiftçi ortağının haklılığını gösterirken elini de kuvvetlendiren bir karar olduğuna işaret ederken, çiftçi ortağı savcılığın kararına itiraz etti.

Sermayenin asıl sahibi çiftçiye kar dağıtılmıyor iddiası

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, genel müdür 3 yılda aldığı yüksek maaş, ikramiye, teşvik primleri ve huzur hakkı ücretleri ile tam bir servet elde ederken, sermayenin asıl sahibi olan çiftçi ortaklara ise bir kuruş bile kâr payının ödenmemesi tartışmaları artırıyor.