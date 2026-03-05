Tanju Özcan hakkındaki iddialar ne? Hadi Özışık tek tek anlattı!

Gazeteci Hadi Özışık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında gündeme gelen BolSev Vakfı ve bağış iddialarını sert sözlerle eleştirdi. Özışık, vakıf ile aynı isimle şirket kurulmasını sorgularken marketlerden zorla bağış alındığı iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi. Programda ayrıca İsmail Saymaz ile Mustafa Çiftçi tartışması ve Özgür Özel’in Tanju Özcan’a verdiği destek de değerlendirildi.

Son günlerde siyasetin gündeminde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, BolSev Vakfı iddiaları, marketlerden bağış tartışmaları ve muhalefet içindeki polemikler yer alıyor. Gazeteci Hadi Özışık, yaptığı yayında hem bu tartışmaları hem de gündeme gelen diğer başlıkları detaylı şekilde değerlendirdi.

Programda İsmail Saymaz’ın Halk TV’de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında yaptığı açıklamalar, ardından yaşanan telefon görüşmesi ve Saymaz’ın geri adım olarak yorumlanan sözleri de ele alındı. Özışık ayrıca Mustafa Çiftçi’nin hafız olması üzerinden yapılan eleştirilerin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı.

Yayında asıl dikkat çeken bölüm ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında gündeme gelen BolSev Vakfı iddiaları oldu. Özışık, marketlerden bağış alındığı iddiaları ve vakıf ile şirket ilişkisi üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

“Bir vakıf varken neden aynı isimle şirket kuruldu?”

Gazeteci Hadi Özışık, Tanju Özcan tartışmasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bir vakıf kuruluyor, adı Bol Sev Vakfı. Ama aynı isimle bir de anonim şirket kuruluyor. O zaman insan ister istemez soruyor: Vakıf varken neden şirket kuruldu? Bu işin şeffaf olması gerekir.”

Özışık, kamuoyunda tartışılan marketlerden bağış alındığı iddialarının da ciddi şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

“Market sahiplerinin bağış yapmaya zorlandığı yönünde iddialar var. Eğer bu doğruysa bu kabul edilemez. Belediyelerin görevi insanlara baskı yapmak değil.”

“Bu yardım değil zorbalık olur”

Tanju Özcan’a yönelik eleştirilerini sürdüren Özışık, zorla bağış iddialarının doğru olması halinde bunun yardım değil başka bir anlam taşıyacağını ifade etti.

“Yardım gönüllülükle olur. Eğer insanlar baskı altında bağış yapıyorsa bunun adı yardım olmaz, zorbalık olur.”

Özgür Özel’e de eleştiri

Özışık ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Tanju Özcan’a verdiği destek üzerinden de değerlendirmelerde bulundu.

“Ortada bu kadar iddia varken bir siyasetçinin hemen savunmaya geçmesi doğru değil. Önce iddialar açıklığa kavuşturulmalı.”

Mustafa Çiftçi ve İsmail Saymaz polemiği

Yayında gündeme gelen bir diğer konu ise İsmail Saymaz ile Mustafa Çiftçi tartışması oldu.

Özışık, bir kişinin dini kimliği veya eğitim geçmişi üzerinden eleştirilmesinin doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir insanın hafız olması eleştirilecek bir şey değildir. İnsanları tanımadan, geçmişlerini bilmeden konuşmak doğru değil.”