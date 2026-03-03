Sözcü TV yayını tartışma yarattı! Özlem Gürses’in İsrail bağlantısı gündem oldu!

Gazeteci Hadi Özışık son yayınında Özlem Gürses ve Sözcü TV’deki İsrail bağlantısını, Trump ve Netanyahu politikalarını, Özgür Özel ile Mansur Yavaş’ın savunma sanayii çıkışlarını ve Murat Kurum’la görüşen CHP’li belediye başkanlarına yönelik eleştirileri değerlendirdi. Ayrıca Gülben Ergen’in huzurevi paylaşımı üzerinden toplumsal değerler tartışmasını gündeme taşıdı.

Gazeteci Hadi Özışık, son yayınında hem uluslararası gelişmelere hem de Türkiye siyasetindeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özışık; İran’a yönelik saldırılar, Sözcü TV’deki yayın tercihi, CHP’li belediye başkanlarının Murat Kurum ile görüşmeleri sonrası yaşanan linç iddiaları ve Gülben Ergen’in annesini huzurevine yerleştirmesi üzerinden gündemi sert sözlerle yorumladı.

“Türk Medyasının Tavrını Anlamakta Zorlanıyorum”

Özışık, İran’da kız öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırı iddiaları üzerinden Türk medyasının yayın politikasını eleştirdi. Sözcü TV’de Özlem Gürses’in İsrail’de yaşayan Türkü Avcı ile yaptığı bağlantıya tepki gösteren Özışık, şu ifadeleri kullandı:

“80 kız öğrenciden bahsediliyor ama yayınlarda bunun yerine İsrail’de yaşayan bir isim konuşturuluyor. Bu tercih sorgulanmalı.”

Özışık, Gürses’in tecrübesine dikkat çekerek, yayın içeriğinin daha sorgulayıcı olması gerektiğini savundu.

Trump ve Netanyahu Eleştirisi

ABD eski Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun politikalarını da hedef alan Özışık, uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirdi. “Dünya bu kadar suskun kalırsa saldırılar durmaz” diyen Özışık, Türkiye’nin denge politikasına dikkat çekti.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a Füze Çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçmişteki füze testleri ve savunma projeleri konusundaki eleştirilerini hatırlatan Özışık, bugün gelinen noktada söylemlerin değiştiğini öne sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçmişteki İHA-SİHA çıkışını da hatırlatan Özışık, savunma sanayii konusundaki tartışmaların çelişkili yürütüldüğünü savundu.

Murat Kurum’la Görüşen CHP’li Başkanlara Linç İddiası

Özışık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen CHP’li belediye başkanlarına yönelik parti içi tepkileri de gündeme taşıdı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın Kurum’a teşekkür etmesi sonrası eleştirilmesini değerlendiren Özışık, “Bir teşekkür üzerinden linç yapılması sağduyulu değil” dedi.

Aynı şekilde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan üzerinden yaşanan tartışmaları hatırlattı.

Gülben Ergen ve Huzurevi Tartışması

Programın son bölümünde sanatçı Gülben Ergen’in annesini huzurevine yerleştirmesi ve ardından sosyal medya paylaşımları yapması üzerine konuşan Özışık, konuyu toplumsal değerler çerçevesinde değerlendirdi.

“Anne baş tacıdır” diyen Özışık, huzurevi meselesinin toplumsal hassasiyet boyutunun bulunduğunu ifade ederek izleyicilere “Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.