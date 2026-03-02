BIST 13.361
DÜNYA

Trump ve Netanyahu’dan İran’a kanlı operasyon! Türkiye bu ateş çemberinde nerede?

Gazeteci Hadi Özışık, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast iddiaları ve Tahran’daki saldırı haberleri üzerine Donald Trump ve Benjamin Netanyahu’ya sert tepki gösterdi. Özışık, sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu vurgularken Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin birlik mesajlarını hatırlatarak Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdığı iddia edilen Tahran merkezli saldırı haberleri gündemi sarstı. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hedef alındığı ve çok sayıda sivil kaybın yaşandığı yönündeki iddialar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Türkiye’de de konu sert tartışmaların odağı oldu.

Gazeteci Hadi Özışık, programında ABD eski Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Özışık, operasyon iddialarına ilişkin “Masum çocukların öldüğü bir tabloyu zafer diye anlatamazsınız. Bu insanlık adına kara bir lekedir” dedi.

Özışık ayrıca Türkiye’ye yönelik olası tehditlere dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı bölgesel güvenlik uyarılarını hatırlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlik mesajlarına da atıf yapan Özışık, “Türkiye güçlü durmak zorunda. Bölgede yaşananlar hepimize ders olmalı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialar uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, bölgedeki gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

