İran TV'si hacklendi Donald Trump ve Netanyahu'yu görenler...

İRAN-İsrail ABD savaşına hackerler da dahil oldu. İran devlet televizyonu hacklendi. Yayında ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran halkına yönelik 'sıra sizde' mesajı yayınlandı. Onun ardından da Netanyahu'nun İran halkına yönelik Farsça mesajı halka izlettirildi.

İran devlet yayıncısı İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırı sonrası birçok kanalda yayın akışı kesilirken, kısa süre sonra yayınların normale döndüğü bildirildi. Ancak kesintinin ardından bu kez devlet televizyonunun uydu yayınına yönelik bir siber müdahale yaşandığı öne sürüldü. Raporlara göre IRIB’nin uydu yayını hacklendi. 

Kesinti sırasında ekrana, İsrail’in İran’a yönelik saldırı görüntüleri ile birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Farsça olarak İran halkına hitap ettiği konuşma getirildi.

İran halkına ABD Başkanı Donald Trump’ın İran halkına yönelik mesajı da izlettirildi. 

Yayınlanan görüntülerde, İran lideri Ali Hamaney’in ofisi de dahil olmak üzere çeşitli noktalara düzenlenen saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntülerin yer aldığı ifade edildi.

