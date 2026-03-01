BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
DÜNYA

İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu

İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı.

Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pakistan'da bir grup gösterici, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı
Canlı yayında kahroldu! Sunucu Hamaney'in ölümünü hıçkırıklarla açıkladı
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
AK Parti'den videolu 28 Şubat paylaşımı Özgür Özel'in sözleri dikkat çekti
Nadir hastalıklarda erken tanı önem taşıyor! 7 bin farklı hastalık, milyonlarca nadir hikaye
Hasan Öztürkmen’den CHP kurultayı davası açıklaması: Ciddi iddialar var
CHP'li Belediye Başkanı Filiz Gencan Bakan Kurum’a teşekkür
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ziyaret
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı
6 Yıllık karanlık kornea nakliyle aydınlandı! Bir organ yeni bir hayat
Bahçeli’nin umut hakkı çıkışının perde arkası! Feti Yıldız: 2 gün önce...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan okuldaki selefi andına tepki
