DÜNYA

İran İsrail savaşında ABD uçağı vuruldu pilotu bagaja atıp...

ABD'nin F-15 uçağı Kuveyt açıklarında düşürüldü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde kuyruk kısmında yangın olan uçağın hızla yere çakıldığı görülürken, fırlatma koltuğunu kullanıp paraşütle yere inen pilot Kuveytli kişiler tarafından bir aracın bagajına bindirilip götürüldü.

İRAN- İsrail savaşında Kuveyt'de bir F-15 savaş uçağı düşürüldü. İlk görüntülere göre uçak kuyruğuna yakın bir noktadan vuruldu. Defalarca havada takla atan jet uçağı ateşler içinde yere çakıldı. F-15, genellikle bir pilot ve bir yardımcı pilotla uçurulan bir uçağın o anda iki pilotla mı bir pilotla mı uçtuğu bilinmiyor.

Pilot, son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan çıktı. Yerel kaynaklara göre pilot uçaktan kaçmayı başardıktan sonra paraşütle yakın bir noktaya indi, burada Kuveytli yetkililer tarafından karşılandı. Pilot bir aracın bagajına konup bölgeden götürüldü. 

