BIST 13.114
DOLAR 43,98
EURO 51,06
ALTIN 7.426,02
SAĞLIK

Medipol uzmanı bu sinyallere dikkat çekti! Hızlı solunum, morarma ve yüksek ateş…

Çocuklarda görülen solunum sorunları bazen basit bir öksürük gibi görünse de, bazı belirtiler ciddi sağlık durumlarının işaretini verebilir. Bu nedenle ailelerin dikkatli olmaları ve acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı tepki göstermeleri çok önemlidir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, hangi durumlarda ailelerin çocuklarını derhal hastaneye götürmesi gerektiğini anlattı.

Çocuklarda solunum sorunları bazen basit bir öksürük gibi görünse de acil müdahale gerektiren ciddi bulgulara işaret edebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, hızlı solunum, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, uykuya eğilim, bilinç durumunun bozulması, beslenmeyi reddetme ve morarma gibi belirtilerin aileler tarafından ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Öktem acil müdahale gerektiren durumları tek tek sıraladı.

HIZLI SOLUNUM VE YARDIMCI KAS KULLANIMI

Sık öksürük çoğu zaman acil bir durum değildir, çünkü öksürük vücudun doğal bir koruyucu refleksi olduğunu belirten Prof. Öktem, “Ancak hızlı solunum, çocukta ciddi akciğer veya havayolu problemlerinin belirtisi olabilir. Ayrıca çocuk yardımcı solunum kaslarını kullanıyorsa (kaburgalar arasındaki kaslarda veya diyafragma kaslarında çekilmeler gözleniyorsa) bu durum erken başvuruyu zorunlu kılar” dedi.

OKSİJEN SEVİYESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Oksijen seviyesinin düşmesinin de acil uyarı olduğunu vurgulayan Prof. Öktem, “Evde oksijen saturasyon cihazı varsa ve değerler 92’nin altına düşüyorsa, bu ciddi bir problemin göstergesidir. Benzer şekilde ateş, öksürük şeklinin değişmesi veya antibiyotik tedavisine rağmen ateşin kontrol altına alınamaması da hızlı müdahale gerektirir. Özellikle altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda, örneğin epilepsi hastası çocuklarda ateşle birlikte nöbet görülüyorsa, vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır” diye konuştu.

“ATEŞ VE DOLAŞIM TAKİBİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Ateşin yönetiminde de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öktem “Çocuğun ateşi yüksekse, ateş düşürücü verilebilir ve üzerindeki fazla giysiler çıkarılabilir. Ilık bir duş ve sıvı alımı da faydalı olur. Özellikle 48–72 saat boyunca antibiyotik tedavisine rağmen ateş düşmüyorsa veya 39 derecenin üzerindeki ateşler görülüyorsa acilen doktora başvurulmalıdır. Bazı ateş açısından riskli hastalıklarda, örneğin epilepsi hastalarında ateşle birlikte nöbet riski oluşabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmelidir” şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beşiktaş’tan 123. yıl paylaşımı: Övünmekte çok haklıyız!
Beşiktaş’tan 123. yıl paylaşımı: Övünmekte çok haklıyız!
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Trump ve Netanyahu’dan İran’a kanlı operasyon! Türkiye bu ateş çemberinde nerede?
Trump ve Netanyahu’dan İran’a kanlı operasyon! Türkiye bu ateş çemberinde nerede?
İranlı bakan, Amerikan kanalı NBC'de "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" sorusunu yanıtladı
İranlı bakan, Amerikan kanalı NBC'de "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" sorusunu yanıtladı
İran TV'si hacklendi Donald Trump ve Netanyahu'yu görenler...
İran TV'si hacklendi Donald Trump ve Netanyahu'yu görenler...
İran İsrail savaşında ABD uçağı vuruldu pilotu bagaja atıp...
İran İsrail savaşında ABD uçağı vuruldu pilotu bagaja atıp...
Medipol Sağlık Grubu uyardı! Ofis tozları solunum sağlığını bozuyor
Medipol Sağlık Grubu uyardı! Ofis tozları solunum sağlığını bozuyor
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu
Pakistan'da bir grup gösterici, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı
Pakistan'da bir grup gösterici, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı
Canlı yayında kahroldu! Sunucu Hamaney'in ölümünü hıçkırıklarla açıkladı
Canlı yayında kahroldu! Sunucu Hamaney'in ölümünü hıçkırıklarla açıkladı
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu