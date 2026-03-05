BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
SAĞLIK

Medipol uzmanı başardı! Yürüyemez hale getiren 2 kilogramlık dev tümör Medipol’de çıkarıldı

Boynundaki 2 kilogramlık dev tümör nedeniyle yürüyemez hale gelen Mirlan Abdrakhmanov(37), Medipol Sağlık Grubu’nda gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Abdrakhmanov, “Kitle zamanla büyüdü, küçülmedi. Bebek başı kadar olmuştu, yürümek ve oturmak bile çok zordu” dedi.

Boynunda yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 26 santimetre çapında dev bir tümörle (fibrosarkom) yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Kazakistanlı Mirlan Abdrakhmanov, sağlığına Türkiye’de kavuştu. Yürümeyi ve oturmayı dahi imkansız hale getiren dev kitle, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan ve ekibinin gerçekleştirdiği kritik operasyonla çıkarıldı.

“TÜMÖR OLDUKÇA İLERİ BOYUTTAYDI”

Hastanın kendilerine başvurduğunda durumun oldukça kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Kandoğan, “Bu fibrosarkom vakasıydı ve daha önce ameliyat öyküsü vardı. Fibrosarkomlar nüks potansiyeli yüksek, kötü huylu tümörlerdir. Hastamız bize geldiğinde tümör yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 26 santimetre çapındaydı. Tümörü çıkardıktan sonra oluşan defekti kas flepleri kullanarak kapattık. Cerrahi sınırlar negatife ulaştı. Boyun ameliyatından sonra hastamız çok iyi toparladı.” diye konuştu.

“UZAĞA YAYILMAMIŞ OLMASI BÜYÜK ŞANSTI”

Tümörün büyüklüğünün cerrahiyi zorlaştıran en önemli faktör olduğunu belirten Prof. Kandoğan, “Şanslıydı çünkü uzak metastazı yoktu. Tümör tamamen boyunla sınırlıydı. Bu da tedavi başarısını artıran en önemli unsurlardan biri oldu. Fibrosarkomlar kemoterapiden çok fayda gören tümörler değildir ancak hastamızın tümör dokusu kemoterapiye uygun. Bu nedenle onkoloji ile birlikte kemoterapi sürecini planladık. Bugün taburcu oluyor” dedi.

“YÜRÜMEK BİLE ZORLAŞMIŞTI”

Mirlan Abdrakhmanov, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Başta fibroma vardı. Kriyoablasyon yapıldı ama fayda etmedi. Biyopsi sonrası fibrosarkom tanısı konuldu. Kitle zamanla büyüdü, küçülmedi. Bebek başı kadar olmuştu, yürümek ve oturmak bile çok zordu. Kendi ülkemde ameliyat sırasının gelmesi aylar sürebilirdi. Tolga hoca ile görüştük, kısa sürede ameliyat olabileceğimi söyledi. Türkiye’ye geldikten sadece iki gün sonra ameliyata alındım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Büyük bir kitle çıkarıldığı için kaslarla ilgili biraz rahatsızlık var ama onun dışında iyiyim. Tolga Hoca’ya, ekibine, hemşirelere ve tüm Medipol çalışanlarına çok teşekkür ediyorum”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Medipol’den umut dolu yöntem! Sıcak kemoterapi kimler için umut, kimler için risk?
Medipol’den umut dolu yöntem! Sıcak kemoterapi kimler için umut, kimler için risk?
İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!
İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konutumuz bitecek, hayaller ertelenmeyecek, Türkiye kazanacak
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konutumuz bitecek, hayaller ertelenmeyecek, Türkiye kazanacak
Sözcü TV yayını tartışma yarattı! Özlem Gürses’in İsrail bağlantısı gündem oldu!
Sözcü TV yayını tartışma yarattı! Özlem Gürses’in İsrail bağlantısı gündem oldu!
Medipol uzmanı bu sinyallere dikkat çekti! Hızlı solunum, morarma ve yüksek ateş…
Medipol uzmanı bu sinyallere dikkat çekti! Hızlı solunum, morarma ve yüksek ateş…
Beşiktaş’tan 123. yıl paylaşımı: Övünmekte çok haklıyız!
Beşiktaş’tan 123. yıl paylaşımı: Övünmekte çok haklıyız!
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Trump ve Netanyahu’dan İran’a kanlı operasyon! Türkiye bu ateş çemberinde nerede?
Trump ve Netanyahu’dan İran’a kanlı operasyon! Türkiye bu ateş çemberinde nerede?
İranlı bakan, Amerikan kanalı NBC'de "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" sorusunu yanıtladı
İranlı bakan, Amerikan kanalı NBC'de "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" sorusunu yanıtladı
İran TV'si hacklendi Donald Trump ve Netanyahu'yu görenler...
İran TV'si hacklendi Donald Trump ve Netanyahu'yu görenler...
İran İsrail savaşında ABD uçağı vuruldu pilotu bagaja atıp...
İran İsrail savaşında ABD uçağı vuruldu pilotu bagaja atıp...
Medipol Sağlık Grubu uyardı! Ofis tozları solunum sağlığını bozuyor
Medipol Sağlık Grubu uyardı! Ofis tozları solunum sağlığını bozuyor