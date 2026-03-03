BIST 12.933
DOLAR 43,96
EURO 51,12
ALTIN 7.225,83
DÜNYA

İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara misillemelerle karşılık verirken, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile hedef aldı ve yerleşkede çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

İran, ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misillemelere devam ediyor.

ABD KONSOLOSLUĞU VURULDU

Son olarak İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan ABD Konsolosluğu'nu insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Bölgeden gelen görüntülerde, saldırının ardından yangın çıktığı ve yerleşkeden dumanların yükseldiği görüldü.

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise yerleşkede herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediği bildirildi. Açıklamada, "Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi" ifadelerine yer verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konutumuz bitecek, hayaller ertelenmeyecek, Türkiye kazanacak
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konutumuz bitecek, hayaller ertelenmeyecek, Türkiye kazanacak
Sözcü TV yayını tartışma yarattı! Özlem Gürses’in İsrail bağlantısı gündem oldu!
Sözcü TV yayını tartışma yarattı! Özlem Gürses’in İsrail bağlantısı gündem oldu!
Medipol uzmanı bu sinyallere dikkat çekti! Hızlı solunum, morarma ve yüksek ateş…
Medipol uzmanı bu sinyallere dikkat çekti! Hızlı solunum, morarma ve yüksek ateş…
Beşiktaş’tan 123. yıl paylaşımı: Övünmekte çok haklıyız!
Beşiktaş’tan 123. yıl paylaşımı: Övünmekte çok haklıyız!
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Trump ve Netanyahu’dan İran’a kanlı operasyon! Türkiye bu ateş çemberinde nerede?
Trump ve Netanyahu’dan İran’a kanlı operasyon! Türkiye bu ateş çemberinde nerede?
İranlı bakan, Amerikan kanalı NBC'de "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" sorusunu yanıtladı
İranlı bakan, Amerikan kanalı NBC'de "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" sorusunu yanıtladı
İran TV'si hacklendi Donald Trump ve Netanyahu'yu görenler...
İran TV'si hacklendi Donald Trump ve Netanyahu'yu görenler...
İran İsrail savaşında ABD uçağı vuruldu pilotu bagaja atıp...
İran İsrail savaşında ABD uçağı vuruldu pilotu bagaja atıp...
Medipol Sağlık Grubu uyardı! Ofis tozları solunum sağlığını bozuyor
Medipol Sağlık Grubu uyardı! Ofis tozları solunum sağlığını bozuyor
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu