Tammy Abraham: Bence sezonun gollerinden birini attım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların gollerini Abraham, Djalo ve Jota Silva kaydederken, 10. golünü atan Tammy Abraham, “Bence sezonun gollerinden birini attım” diyerek galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendi. Siyah beyazlıların gollerini Abraham, Djalo ve Jota Silva attı.

Beşiktaş'ta 10. golünü atan Tammy Abraham galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Tammy Abraham şu ifadeleri kullandı:

"BENCE SEZONUN GOLLERİNDEN BİRİNİ ATTIM"

"Bence sezonun gollerinden birini attım. Kaleyi gördüm, kimsenin dokunduğunu da göremedim. Şutu çekme kararı verdim ve gol oldu. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Maça iyi başladık. İstekli başladık. Yapmak istediğimiz şey de buydu, iyi başlamaktı. Fırsatlar yarattık maçın başında. Bunu hep yapmalıyız. Sabırlı olmalıyız. İkinci yarı zor olacaktı. Deplasmandayız, maçı kazanmak isteyen iyi bir takıma karşı oynadık. İyi savunma yaptık. Bugünün önemli bir detayıydı. Jota oyuna girdi ve 3. golü attı. Kendisi ve takımım adına mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." 

