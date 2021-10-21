Taliban Afgan voleybolcu kadının kafasını kesip öldürdü

Afganistanlı kadın voleybol oyuncusu Mahjabin Hakimi'nin, Taliban militanları tarafından kafası kesilerek öldürüldüğü iddia edildi.

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Afgan kadın milli voleybol takımı hocası Hakimi'nin öldürüldüğünü doğruladı. Taliban'ın Hakimi'yi katlettikten sonra fotoğraflarını paylaştığı belirtildi.

Afganistan genç kadın milli voleybol takımında forma giyen Mahjabin Hakimi’nin, Taliban tarafından öldürüldüğü iddiası tüm dünyayı sarstı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından birçok haber kaynağında Hakimi’nin Kabil’de kafası kesilerek katledildiği ifade edildi.



İranlı gazeteci Muhtar Vefayi’nin Independent Farsça’daki haberine göre; Afgan kadın milli voleybol takımının hocası, Taliban’ın Ağustos ayında kontrolü tamamen ele geçirmesinden önce takımdan yalnızca iki kişinin ülkeden kaçabildiğini söyledi.

Mahjabin Hakimi’nin, kaçmayı başaramayan birçok kadın sporcudan biri olduğunu belirten hocası, ailesinin konuşmaması için tehdit edilmesinden ötürü kimsenin bu korkunç cinayetten haberdar olmadığını da ekledi.

Cansız bedeni paylaşıldı

İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre de; Taliban militanları kadın sporcuyu katlettikten sonra cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ancak söz konusu fotoğrafların Mahjabin Hakimi’ye ait olduğu henüz kesinleşmedi.

Sözcü'nün akrtardığı bilgiye göre; Mahjabin Hakimi, Afgan azınlık grubu olan Hazara etnik grubuna mensup ve Taliban da bu gruptan nefret ediyor.

Taliban iktidara geldikten sonra spora, özellikle de kadın sporlarına katı kısıtlamalar getirildi. Ülkede çok az kadın oyuncu kaldı, çoğu ülkeyi çoktan terk etti.