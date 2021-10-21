İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nı bekleyenlere üzücü haber geldi! Aşıları ve önlemleri gerekçe gösterdiler

İstanbul Tüyap Kitap Fuarı pandemi nedeniyle geçtiğimiz 2020 yılı yapılamamıştı. 2021 yılında Tüyap Kitap Fuarı'nın yapılması beklenirken açıklama TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'dan geldi. Bu yıl İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı yapılacak mı?

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TÜYAP Kitap Fuarı'nın 2021 yılında yapılmasını bekleyenler için açıklama geldi. Her yıl Beylikdüzü TÜYAP'ta düzenlenen ve yoğun katılım olan fuar bu yıl yapılamayacak.Hürriyet yazarı eleştirmen Doğan Hızlan, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’ın mektubunu yayınladı.

İşte o mektup:

"Son iki yıldır COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılmayan Kitap Fuarları, 38 yıl boyunca her yıl düzenli olarak büyüyerek, kendini yenileyerek bugüne geldi. İstanbul beraberinde İzmir, Bursa, Adana, Samsun ve Diyarbakır’da her yıl iki milyonu aşkın insanımızı kitapla, yazarla, toplum önderleri ve yayıncısı ile buluşturan fuarlar muhakkak kaldığı yerden devam edecek.

Sadece İstanbul’da yedi yüz elli bini aşkın ziyaretçisi ile dünyada okura dönük en büyük fuarlardan biri olarak değerlendirilen İstanbul Kitap Fuarı’nı bu yıl da yapmamamızın tek nedeni pandemi.

250.000’i ilk ve ortaöğretim öğrencileri olmak üzere ziyaretçilerinin yarıdan fazlasının öğrenci olduğu bu fuarın, aşıların yeterli seviyeye ulaşamadığı, genç insanlarımızın salgına karşı gerekli önlemleri tam olarak almadıkları bir dönemde açılmasını gerçekçi ve doğru bulmadık.

Her zaman birlikte hareket ettiğimiz, kararları birlikte alıp uyguladığımız, birbirimize çok güvenip değer verdiğimiz Türkiye Yayıncılar Birliği de aynı görüşü paylaşıyor. Yayınevlerimiz ile de kapsamlı görüşmeler yapıldı. Biliyorum ki onlar da fuarı ziyaretçilerimiz gibi çok özledi. Hiç birimizin deneyimi olmadığı bir salgında iki fuar dönemini beklentiler doğrultusunda değerlendirememek tabiidir ki bizleri de çok üzüyor."