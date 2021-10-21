MetroPOLL'den çarpıcı yoksulluk anketi! Yüzde 29'u...

MetroPOLL Araştırma şirketi "Geçim Koşulları" anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre halkın yüzde 30'u yoksul...

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MetroPOLL Araştırma'dan "Geçim Koşulları" anketi geldi. Buna göre yoksulların oranı yüzde 30'u geçti. MetroPOLLün "Şu anki gelirinizle ilgili durumu en iyi açıklayan ifade hangisidir?" sorusuna katılımcıların yüzde 28.7'si 'temel ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum" cevabı verdi.

İşte MetroPOLL anketinin sonuçları:

Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum: Yüzde 28.7

Sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum: Yüzde 49.2

Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum: Yüzde 21.7