Taliban: ABD uçağını düşürdük

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, ABD ordusuna ait bir uçağı düşürdüklerini iddia etti. ABD'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, "Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" dedi.

Uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu iddia edildi.

Taliban Sözcüsü, "Yakın geçmişte, Helmand, Balkh ve diğer bölgelerde işgalcilere ve kölelerine ait bazı uçaklar ve helikopterler düşürüldü" şeklinde konuştu.

ABD'den ilk açıklama

NATO tarafından henüz düşen uçakla ilgili bir açıklama yapılmazken; ABD, olayın soruşturulduğunu açıkladı. İddialara ilişkin ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Düşen uçak küçük bir Amerikan askeri uçağıydı" denildi.