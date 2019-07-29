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Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi

2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan ve Taksim Meydanı'nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii'nde sona gelindi. İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği, tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'nin minaresine iskele kuruldu. 

Çalışmalar havadan görüntülendi 

Bu iskele sayesinde minaredeki son çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar ve caminin son durumu ise havadan görüntülendi. Öte yandan konferans ve sergi salonlarıyla kültürel etkinlikler de düzenlenecek olan caminin, 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla da Taksim'de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor. 

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