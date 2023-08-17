Suriyeli fırıncı 9 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz etti! İlçe ayağa kaltı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde 21 yaşındaki Suriyeli fırıncı F.K.'nın 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. Vatandaş sokağa döküldü. Olaylar gece boyu sürerken, cinsel istismarcı fırıncının tutuklandığı açıklandı.

Abone ol

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Kırmızıpınar Mahallesi’nde 15 Ağustos akşamı Suriyeli fırıncı F.K.'nın (21), 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.K., tutuklandı.

İğrenç olay duyulunca ilçe ayağa kaltı

Kısa sürede, yaşanan istismar olayın duyulması üzerine sosyal medyada canlı yayın yaparak toplanan vatandaşlar, ilçede protesto yürüyüşü düzenledi. Gerginliğin yaşandığı ilçede bazı vatandaşlar oturma eylemi başlatırken, ilçeye takviye ekipler sevk edildi.

Dağılmayınca polis müdahale etti

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulundu. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, grubu dağıtmak için TOMA ile müdahalede bulunurken, bazıları ise polis araçlarına taşlarla saldırdı. Bunun üzerine biber gazlı müdahalede bulunan polis, grubu dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı

Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, 14 Ağustos Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova İlçe Devlet Hastanesinden adli vaka ihbarı alındığı, ekiplerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hastanede mağdur M.Y. adlı çocuğun, yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine ivedilikle tahkikat başlatıldığı ve şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarca başlatılan destek ve takip hizmetlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin 15 Ağustos'ta sevk edildiği adli makamca tutuklandığı belirtildi.