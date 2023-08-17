BIST 7.662
DOLAR 27,06
EURO 29,42
ALTIN 1.646,24
HABER /  SPOR

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City

Manchester City, Sevilla'yı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda 5-4 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Abone ol

UEFA Süper Kupa finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası En Nesyri ve Palmer'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. 

Bu sonucun ardından kazananı belirmek için maç uzatmasız penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Sevilla'ya 5-4'lük üstünlük kuran Manchester City kupanın sahibi oldu. 

MANCHESTER CİTY 1-1 SEVİLLA
(MAÇ SONUCU)

GOLLER: 25' En Nesyri (Sevilla), 63' Palmer (Manchester City)

İLK 11'LER:

MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland.

SEVİLLA: Bounou, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, Ocampos, Oliver Torres, Lamela, En-Nesyri

ÖNCEKİ HABERLER
Libya'da durum çok kötü! Başkent Trablus kan gölüne döndü
Libya'da durum çok kötü! Başkent Trablus kan gölüne döndü
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç
Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi battı: 63 ölü
Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi battı: 63 ölü
Almanya'da bir sokağa Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı verildi
Almanya'da bir sokağa Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı verildi
Polonya "göçmenler" konusunda sandık başına gidecek
Polonya "göçmenler" konusunda sandık başına gidecek
Polis silahlı kadını araçla çarparak etkisiz hale getirdi
Polis silahlı kadını araçla çarparak etkisiz hale getirdi
Ekrem İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Uraloğlu'nu ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Uraloğlu'nu ziyaret etti
Komuta kademesi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti
Komuta kademesi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti
Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i kadrosuna kattı
Tokat'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Tokat'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı
Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı
Otomobille servis aracı kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı
Otomobille servis aracı kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı