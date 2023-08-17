UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City

Manchester City, Sevilla'yı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda 5-4 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.Abone ol
UEFA Süper Kupa finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşı karşıya geldi.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası En Nesyri ve Palmer'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından kazananı belirmek için maç uzatmasız penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Sevilla'ya 5-4'lük üstünlük kuran Manchester City kupanın sahibi oldu.
MANCHESTER CİTY 1-1 SEVİLLA
(MAÇ SONUCU)
GOLLER: 25' En Nesyri (Sevilla), 63' Palmer (Manchester City)
İLK 11'LER:
MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland.
SEVİLLA: Bounou, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, Ocampos, Oliver Torres, Lamela, En-Nesyri