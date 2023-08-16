Ekrem İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Uraloğlu'nu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaretlerde İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptıklarını belirtti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, yeniden adaylığını açıkladı

Genel seçimlerden sonra CHP'de "değişim" çağrılarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün şaşırtan bir hamle yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan İmamoğlu, "İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. İstanbul'a hizmet dünyaya hizmettir. Bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağına söz verdim. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." dedi.

Bakan Şimşek ve Uraloğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nun açıklamalarının yankıları sürerken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara'nın yolunu tutan İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti.

"İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık"

İmamoğlu, ziyaretlere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim."