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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp şehit oldu.

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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp’ın Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olduğunu duyurdu.

Paylaşımında, “Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 02.07.2023 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16.08.2023 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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