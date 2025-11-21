Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor'un yer aldığı Turkcell Süper Kupa'da yarı final eşleşmelerinin oynanacağı şehirler belli oldu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray-Trabzonspor maçının 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin ise 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi.

Süper Kupa, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek. Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geldiği organizasyonda bu kez Süper Lig şampiyonu, Süper Lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti yer alacak.

Turkcell Süper Kupa'da final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.