Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü

Hindistan'a ait bir savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti. Uçağın hızla yere çakıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.
Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağının, Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.
Görgü tanıkları, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanların yükseldiğini, bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.
