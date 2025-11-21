3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay'dan şaşırtan hareket! Arkadaşının nişanına katıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve dijital bağımlılığından dolayı 3 yıldır evden dışarı adımını atmayan Barış Özbay, gündeme oturmuş ve herkes tarafından çok konuşulmuştu. Özbay arkadaşının nişanına katılarak ilk kez kendi iradesiyle dışarı çıktı. Nişanda sakin tavırlar sergilediği öğrenilen Özbay'ın bu davranışı ailesine moral oldu. O görüntüsü ise sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Abone ol

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinden sonra travma yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay, 3 yıl boyunca evden dışarı adım atmamasıyla çok konuşulmuş ve o halleri sosyal medyada çok paylaşılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Barış Özbay'ı hayata döndürmek için birtakım çalışmalar yapıldı. Özbay'ın tıraşı yapıldı, kıyafetleri değiştirildi, çeşitli bakımlar yapıldı ve psikolojik destek verildi.

Evden dışarı çıkmamasıyla ve telefon bağımlılığıyla gündeme oturan Barış Özbay, bu alışkanlığını kırarak yakın arkadaşının nişan törenine katıldı. Telefon ve bilgisayar bağımlılığı nedeniyle yıllarca evden çıkmayan, tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan barışın bu adımı yakın çevresi tarafından "umut verici" olarak değerlendirildi.

AİLESİNE MORAL OLDU

Hatay Alem'in haberine göre; Yıllarca dış dünyayla bağını tamamen koparan Özbay'ın nişan töreninde sakin tavırlar sergilediği öğrenildi. Ailesi, yıllardır sadece telefon başında yaşam süren Barış'ın dışarıya çıkmasının kendileri için büyük bir moral olduğunu ifade etti.