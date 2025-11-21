BIST 10.844
DOLAR 42,45
EURO 48,90
ALTIN 5.513,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay'dan şaşırtan hareket! Arkadaşının nişanına katıldı

3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay'dan şaşırtan hareket! Arkadaşının nişanına katıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve dijital bağımlılığından dolayı 3 yıldır evden dışarı adımını atmayan Barış Özbay, gündeme oturmuş ve herkes tarafından çok konuşulmuştu. Özbay arkadaşının nişanına katılarak ilk kez kendi iradesiyle dışarı çıktı. Nişanda sakin tavırlar sergilediği öğrenilen Özbay'ın bu davranışı ailesine moral oldu. O görüntüsü ise sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Abone ol

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinden sonra travma yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay, 3 yıl boyunca evden dışarı adım atmamasıyla çok konuşulmuş ve o halleri sosyal medyada çok paylaşılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Barış Özbay'ı hayata döndürmek için birtakım çalışmalar yapıldı. Özbay'ın tıraşı yapıldı, kıyafetleri değiştirildi, çeşitli bakımlar yapıldı ve psikolojik destek verildi.

Evden dışarı çıkmamasıyla ve telefon bağımlılığıyla gündeme oturan Barış Özbay, bu alışkanlığını kırarak yakın arkadaşının nişan törenine katıldı. Telefon ve bilgisayar bağımlılığı nedeniyle yıllarca evden çıkmayan, tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan barışın bu adımı yakın çevresi tarafından "umut verici" olarak değerlendirildi.

3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay'dan şaşırtan hareket! Arkadaşının nişanına katıldı - Resim: 0

AİLESİNE MORAL OLDU

Hatay Alem'in haberine göre; Yıllarca dış dünyayla bağını tamamen koparan Özbay'ın nişan töreninde sakin tavırlar sergilediği öğrenildi. Ailesi, yıllardır sadece telefon başında yaşam süren Barış'ın dışarıya çıkmasının kendileri için büyük bir moral olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli İmralı'ya ben giderim demişti! MHP'den gidecek isim belli oldu
Devlet Bahçeli İmralı'ya ben giderim demişti! MHP'den gidecek isim belli oldu
Fenerbahçe ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Fenerbahçe ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Kocaeli Bilişim Fuarı'na muhteşem açılış! Başkan Tahir Büyükakın'dan gençlere önemli çağrı
Kocaeli Bilişim Fuarı'na muhteşem açılış! Başkan Tahir Büyükakın'dan gençlere önemli çağrı
ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı olduğu iddia edilen metnin detayları ortaya çıktı
ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı olduğu iddia edilen metnin detayları ortaya çıktı
Halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti
Halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme!
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme!
"Futbolda bahis" soruşturması! 17 hakem hakkında MASAK raporu hazırlandı
"Futbolda bahis" soruşturması! 17 hakem hakkında MASAK raporu hazırlandı
"Satarsam şerefsizim" diyen İzmirli çiftçiye büyük şok! İsyanı pahalıya patladı
"Satarsam şerefsizim" diyen İzmirli çiftçiye büyük şok! İsyanı pahalıya patladı
Nagehan Alçı "otel odasında 5-6 saat" iddiasına isyan etti: Murat Ongun bana tuzak kurdu
Nagehan Alçı "otel odasında 5-6 saat" iddiasına isyan etti: Murat Ongun bana tuzak kurdu
Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'den şampiyonluk mesajı
Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'den şampiyonluk mesajı
Öğretmen ve öğrenci grubuna ayı saldırdı! Yaralılar var
Öğretmen ve öğrenci grubuna ayı saldırdı! Yaralılar var
Türk Telekom'dan 5G uyumlu cihazlar için kasım ayı kampanyası
Türk Telekom'dan 5G uyumlu cihazlar için kasım ayı kampanyası