BIST 10.844
DOLAR 42,45
EURO 48,90
ALTIN 5.513,37
HABER /  EKONOMİ

Türk Telekom'dan 5G uyumlu cihazlar için kasım ayı kampanyası

Türk Telekom'dan 5G uyumlu cihazlar için kasım ayı kampanyası

Türk Telekom, kasım ayı boyunca 5G uyumlu akıllı telefonlarda ve çeşitli teknolojik ürünlerde ödeme kolaylığı sağlayan kampanya başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yenilikçi teknolojileri zengin ürün portföyü ve avantajlı teklifleriyle müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Şirket, kullanıcıların yenilikçi teknolojileri deneyimleyebilmesi için hayata geçirdiği kampanyalarla ürün portföyünü avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor.

Kasım ayı boyu boyunca devam edecek kampanya kapsamında kullanıcılar 5G uyumlu akıllı telefonları ve yeni nesil cihazlara Türk Telekom mağazalarında ve e-Mağaza'dan ulaşabilecek.

eMağaza'da satışa sunulan akıllı telefonlar arasında Apple, Samsung ve Tecno markalarının birden fazla modeli yer alıyor. Cihazlar özel avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni nesil aksesuarlarda ise Hifiture, Lecoo, S-Link, İnteya, TCL ve Hiking'in ürünleri bulunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 12 aya varan taksit imkanının yanı sıra cihazlarda 5 bin liraya varan indirim avantajı ve peşin ödeme seçeneklerinde çeşitli indirim fırsatları yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
O bölge için ürperten yeni uyarı! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"
O bölge için ürperten yeni uyarı! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"
Hyundai, "CRATER Concept" modelini tanıttı
Hyundai, "CRATER Concept" modelini tanıttı
Hatayspor, 1021 gün sonra kendi evine dönüyor
Hatayspor, 1021 gün sonra kendi evine dönüyor
Ukrayna'dan gizli barış planı iddiası: “Elimize ulaştı, Trump’la görüşeceğim”
Ukrayna'dan gizli barış planı iddiası: “Elimize ulaştı, Trump’la görüşeceğim”
İnşaat üretimi endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
İnşaat üretimi endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür 2026 beklentilerini anlattı
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür 2026 beklentilerini anlattı
Alarm seviyesine yaklaşıyor diyerek uyardı! İstanbul için risk büyüyor son veriler ürkürttü
Alarm seviyesine yaklaşıyor diyerek uyardı! İstanbul için risk büyüyor son veriler ürkürttü
İstanbul Havalimanı günlük 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı günlük 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi
Şeker sektöründe kotalar belli oldu
Şeker sektöründe kotalar belli oldu