Türk Telekom'dan 5G uyumlu cihazlar için kasım ayı kampanyası

Türk Telekom, kasım ayı boyunca 5G uyumlu akıllı telefonlarda ve çeşitli teknolojik ürünlerde ödeme kolaylığı sağlayan kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yenilikçi teknolojileri zengin ürün portföyü ve avantajlı teklifleriyle müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Şirket, kullanıcıların yenilikçi teknolojileri deneyimleyebilmesi için hayata geçirdiği kampanyalarla ürün portföyünü avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor.

Kasım ayı boyu boyunca devam edecek kampanya kapsamında kullanıcılar 5G uyumlu akıllı telefonları ve yeni nesil cihazlara Türk Telekom mağazalarında ve e-Mağaza'dan ulaşabilecek.

eMağaza'da satışa sunulan akıllı telefonlar arasında Apple, Samsung ve Tecno markalarının birden fazla modeli yer alıyor. Cihazlar özel avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni nesil aksesuarlarda ise Hifiture, Lecoo, S-Link, İnteya, TCL ve Hiking'in ürünleri bulunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 12 aya varan taksit imkanının yanı sıra cihazlarda 5 bin liraya varan indirim avantajı ve peşin ödeme seçeneklerinde çeşitli indirim fırsatları yer alıyor.