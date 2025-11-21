Devlet Bahçeli İmralı'ya ben giderim demişti! MHP'den gidecek isim belli oldu

İMRALI'ya Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek isim MHP kanadında belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun olası İmralı ziyaretine ilişkin "MHP adına İmralı’ya ben gideceğim" açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantısında "Gocunmam gerekirse İmralı'ya ben giderim' demişti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun gerçekleştireceği olası İmralı ziyaretine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. TBMM'deki komisyon toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisi adına İmralı'ya gidecek ismi net bir şekilde açıklayarak, "MHP adına İmralı'ya ben gideceğim" dedi.

ZİYARET OYLAMASI AÇIK YAPILMALI

Yıldız, İmralı ziyaretinin Meclis’te bir oylama sonucunda karara bağlanması durumuna da değindi. Olası oylama sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Yıldız, şunları söyledi:

-"Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı"

Yıldız, bu oylama için nitelikli çoğunluk şartının aranmayacağını da sözlerine ekledi.

CHP KATILMASA DA GİDECEĞİZ MESAJI

Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olası katılımının kendileri için önemli olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’nin komisyon çalışmalarına katılım sağlamaması halinde bile ziyaretin gerçekleştirileceğini vurguladı. Yıldız, bu konudaki kararlılıklarını bir kez daha ifade ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) katkılarının kendileri için önemli olduğunu ancak CHP katılım sağlamasa da adaya gideceklerini kaydetti.