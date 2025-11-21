Quick Sigorta, Tamamlayıcı Deprem Sigortası'nı devreye aldı

Quick Sigorta, konut sigortasına erişimde yaşanan zorluklara çözüm sunmak amacıyla geliştirdiği Tamamlayıcı Deprem Sigortası ürününü duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ürün, Zorunlu Deprem Sigortası'nın (DASK) sağladığı teminatın üzerinde kalan konut bedellerini yangın ve deprem risklerine karşı güvence altına alıyor. Bu ürün sayesinde, vatandaşlar klasik konut sigortası yaptırmadan da yangın ve deprem risklerine karşı tam koruma elde edebilecek.

Yeni ürün kapsamında, yangın (bina teminatı), ihtiyari bina deprem teminatı ve yangın mali mesuliyet teminatı bulunuyor. Böylece sigortalılar, DASK'ın sağladığı teminatın üzerindeki konut bedelleri ile yangın kaynaklı zararları tek bir poliçeyle güvence altına alabiliyor.

Yüzde 100 teminat hedefiyle geliştirildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeye göre, sivil rizikolar için belirlenen minimum metrekare birim maliyeti 23 bin 100 lira olarak uygulanıyor. Bu doğrultuda, 100 metrekarelik bir konut için toplam 2 milyon 310 bin liraya kadar teminat sağlanabiliyor. DASK'ın karşılamış olduğu 964 bin 500 liralık kısmın üzerinde kalan 1 milyon 345 bin 500 liralık bölüm ise Quick Sigorta güvencesi altına alınıyor.

Bu uygulama, deprem sonrası oluşabilecek hasarlarda sigortalıların toplam konut bedelini karşılayacak tazminata ulaşmalarını mümkün kılıyor.

Quick Sigorta, bu yeni ürünle birlikte sigorta bilincini artırmayı ve paket konut sigortasına erişimi bulunmayan vatandaşlara ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, özellikle düşük bütçeli konut sahipleri için bu ürünün önemli bir finansal koruma sağlayacağına dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede sigorta erişimini kolaylaştırmanın öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Özsoy, yeni sigorta ürününün kapsayıcılığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Quick Tamamlayıcı Deprem Sigortası ile DASK'ın sağladığı temel güvenceyi, kimseyi dışarıda bırakmadan tamamlıyoruz. Bu ürün hem sigorta bilincini artırmak hem de daha geniş bir kesimin kendini güvence altına almasını sağlamak için önemli bir adım. Quick Sigorta olarak her zaman olduğu gibi, toplumun ihtiyaçlarını doğru okuyup buna uygun çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."