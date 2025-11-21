Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber!
A Milli Takım kampında sakatlanan Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Victor Osimhen başta olmak üzere birçok sakatlıkla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
A Milli Takım’da yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul’a dönen Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’daki son durumu netleşti.
Ali Naci Küçük’ün haberine göre MR’ı çekilen milli oyuncunun sol el tarak kemiklerinde birden fazla çatlak belirlendi. Ciddi ağrıları bulunan Barış Alper’in buna rağmen Gençlerbirliği maçında sahaya çıkabileceği ifade ediliyor.
Teknik heyet ve sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre 25 yaşındaki futbolcunun özel bandajla fedakârlık yaparak forma giyme ihtimali masada.