Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2026 10. ünlü belli oldu

Survivor 2026 için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı, Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna katılacak isimleri peş peşe duyuruyor. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak ve Meryem Boz gibi dikkat çeken yarışmacıların ardından kadroya milli boksör Seren Ay Çetin'in de eklendiği açıklandı.

Survivor 2026 için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı yeni yarışmacıları sosyal medya üzerinden duyurmaya devam ediyor. Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna son olarak milli boksör Seren Ay Çetin'in katıldığı açıklandı. 'Survivor 2026' yarışması için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, izleyiciler yeni sezon kadrosunu merakla takip ediyor. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, her yıl olduğu gibi bu sezonun yarışmacılarını da sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklıyor.

10. YARIŞMACI BELLİ OLDU

Bu yıl Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosunda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Kadroya katılan 10. ünlü isim ise büyük sürpriz oldu. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda milli boksör Seren Ay Çetin'in Survivor 2026 yarışmasında yer alacağını duyurdu.

Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum. Türk boksunun başarılı isimlerinden Seren Ay Çetin'in yarışmaya dahil olması, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2026 10. ünlü belli oldu - Resim: 0

