Tuz Gölü’nde sular çekildi, ortaya ilginç tuz şekilleri çıktı

Tuz Gölü’nde suların çekilmesiyle Aksaray’ın Eskil ilçesi yakınlarında ortaya çıkan papatya ve mantarı andıran tuz kütleleri, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan bu doğal oluşumlar bölgeye ziyaretçi akınına yol açtı.

Tuz Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle yüzeye çıkan tuz kütleleri, özellikle Aksaray’ın Eskil ilçesi yakınlarında ziyaretçilerin yeni ilgi noktası oldu. Beyaz zeminde papatyayı ve mantarı andıran şekiller oluşturan bu doğal yapılar, hem fotoğraf meraklılarını hem de bölgeyi gezen turistleri kendine çekiyor.

Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, yılın büyük bölümünde sunduğu geniş ufuk çizgisi ve sakin atmosferiyle bilinirken, son günlerde ortaya çıkan yeni görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor.

Eskil çevresinde görülen tuz oluşumları, doğal bir süreçle ortaya çıkarken gölün geniş beyaz yüzeyiyle bütünleşerek kartpostallık manzaralar sunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra profesyonel ve amatör fotoğrafçılar da bölgeye gelerek bu nadir görüntüleri kaydediyor. Günün farklı saatlerinde değişen ışık, tuz kütlelerinin görünümünü daha belirgin hale getiriyor.

Ankara’dan bölgeye gelen Edip Doğanay, eşinin yıllardır Tuz Gölü’nü görmek istediğini belirterek, “Sosyal medyada mantarı, papatyayı andıran oluşumları gören oğlumun ısrarıyla gelmeye karar verdik. Burada çok farklı bir yapı var, Pamukkale travertenlerini andırıyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Sağlık açısından faydasını bildiğimiz için her tarafımızı tuzladık, özellikle ayak sağlığına iyi geliyor” dedi.

Hafize Doğanay da gölü uzun süredir merak ettiğini belirterek, “Suların çekilmesiyle oluşan görüntüler gerçekten çok güzel. Suyun içine girip çıplak ayakla dolaştık, bizim için farklı ve güzel bir gün oldu” ifadelerini kullandı.

Ailenin 11 yaşındaki oğulları Selim Doğanay ise sosyal medyada gördüğü karelerin ardından ailesine bölgeye gitmek için ısrar ettiğini anlatarak, “Geldikten sonra mantar görünümlü tuzları gördüm. Ayağıma, elime, yüzüme tuz sürdüm. Doğa ile iç içe bir gün geçirdim” şeklinde konuştu.

Tuz Gölü’nde su seviyesinin her yıl mevsimsel olarak düşmesiyle zaman zaman benzer oluşumlar gözlense de bu yıl ortaya çıkan şekillerin genişliği ve belirginliği bölgeye ilgiyi artırmış durumda.

