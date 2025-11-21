BIST 10.845
Rusya, Ukrayna'da bir haftada 16 yerleşim yerini kontrolüne geçtirdi

Rusya, Ukrayna'da bir haftada 16 yerleşim yerini kontrolüne geçtirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 16 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 15-21 Kasım'da Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Son bir haftada Ukrayna'da 16 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birliklerimiz, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde Gay, Neçayevka ve Radostnoye, Zaporijya bölgesinde Yablokovo, Rovnopolye, Veseloye ve Malaya Tokmaçka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Platonovka, Novoselovka, Stavki, Maslyakovka ve Yampol, Harkiv bölgesinde de Dvureçanskoye, Tsegalnoye, Petropavlovka yerleşim yerleri ile Kupyansk kentini kurtardı."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 97 bin 600'ü aşkın insansız hava aracı, 637 hava savunma füze sistemi, 26 bin 156 tank ve zırhlı araç, 1618 çok namlulu roketatar, 31 bin 452 fazla obüs ve havan topu ile 47 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

