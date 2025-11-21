BIST 10.844
3 gündür her yerde aranıyordu! Erzurum'da işitme engelli çoban sağ bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 gündür aranan işitme engelli çoban, JÖH timlerince kaybolduğu noktaya 5 kilometre uzaklıkta koyunlarıyla sağ bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çayırtepe Mahallesi'nde çobanlık yapan işitme engelli Abdurrahman K'nin (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kayıp başvurusu üzerine başlatılan çalışmalar 3'üncü gününde devam etti.

Valilikten yapılan açıklamada, kayıp Abdurrahman K. ile küçükbaş hayvanların 13.05'te İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince kaybolduğu noktaya 5 kilometre uzaklıkta bulunduğu, çobanın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Arama çalışmalarında, 5 asayiş timinden 20 personel, 2 JAK timinden 15 personel, 2 JÖH timinden 30 personel, 3 AFAD ekibinden 30 personel, Macera Off-Road Kulübü'nden 9 araç, 22 personel ve 3 köpek unsurunun görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca 1 ANKA SİHA ve 1 Bayraktar TB2 İHA görevlendirilmiş ve bölge üzerinde havadan keşif faaliyetleri icra edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

