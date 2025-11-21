BIST 10.844
Kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve oğluyla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı
Kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve oğluyla ilgili soruşturma sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cesetleri bulunan anne ve 5 yaşındaki oğluyla ilgili soruşturma sürüyor.

Köseali köyünün ormanlık alanında cansız bedenleri bulunan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayı tüm yönleriyle soruşturan savcılık, eldeki bulgular ve alınan ifadeler doğrultusunda tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazelerden alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanacak kesin raporun gelecek haftalarda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Huriye Helvacı'nın olay yeri yakınında bulunan cep telefonu da savcılığın talimatıyla İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda incelemeye alındı. Cep telefonunda 350 GB veri bulunduğu öğrenildi.

Adli rapor ve cep telefonu analiz sonucunun çıkmasının ardından soruşturmanın seyri de belli olacak.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu. Olayın ardından nöbetçi hakimlikçe Huriye Helvacı'nın eski eniştesi M.U'ya, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılmıştı.

