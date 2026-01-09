Süper Kupa'da dev randevu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eksikleri belli oldu

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde iki takımda toplam 8 eksik bulunurken, Fenerbahçe'nin yeni transferlerini kadroya dahil etmesi bekleniyor. İşte iki takımın forma giyemeyecek oyuncuları...

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takımda toplam 8 eksik bulunurken Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin kadroda yer alması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ OLİMPİYAT'TA

Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak.

İKİ TAKIMDA EKSİK ÇOK

Final öncesi sakatlıklar, cezalar ve milli takım görevleri nedeniyle iki ekip de önemli oyuncularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda derbide forma giyemeyecek iki isim dikkat çekti. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Victor Osimhen ile Senegal forması giyen Ismail Jakobs, kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe ise kritik finalde daha fazla eksikle mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerde; kart cezalısı Fred sakatlığı bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo derbide forma giyemeyecek. Ayrıca milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak. Takımın önemli isimlerinden Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

YENİ TRANSFERLERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de yeni transferlerin derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Anthony Musaba ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok kadroya dahil olabilir. İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi'nin de maç kadrosunda yer alabileceği kaydedildi.