Gaziosmanpaşa'da firari hükümlü, husumetlisini öldürdü

Gaziosmanpaşa'da 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, husumetlisini evinin önünde öldürdü.

Karayolları Mahallesi 611. Sokak'ta, Ömer Şirin (25) evinin önünde beklediği sırada bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şirin, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin incelemesinde, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucu, saldırıyı, ölen kişinin husumetlisi olduğu öğrenilen ve 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekipler, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hükümlünün babası K.Ş'nin polisi arayarak oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve tehditler aldığını söylediği öğrenildi.

