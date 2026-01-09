Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi antremana çıktı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine saatler kalan iki yeni transferi Matteo Guendouzi ve Mert Günok'un lisansını çıkarttı. Her iki futbolcu antremanda yer alırken, Tedesco'nun görev vermesi halinde Guendouzi, derbi maçta oynayabilecek.

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni transfer Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transferi kaleci Mert Günok da antremanda yer aldı.

Galatasaray talebi iddiası

Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin İstanbul'a gelmeden yönetimden dikkat çeken bir talepte bulunduğu da iddia edilmişti. Guendouzi, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak Süper Kupa maçında sahada olmak istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdiği öne sürülmüştü.