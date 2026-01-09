BIST 12.164
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşti!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Takımda 3. kaleci konumuna gerileyen İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralandı.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ikinci ayrılığı resmen gerçekleşti. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen ve düzenli forma giymek isteyen kaleci İrfan Can Eğribayat, Sarı-Lacivertli takımla vedalaştı.

27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor'a kiralandı. Karadeniz temsilcisi, tecrübeli kaleciyi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katarken, sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekledi.

Samsunspor, sezon sonunda İrfan Can Eğribayat'ın performansından memnun kalırsa, 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncunun tapusunu alabilecek. Fenerbahçe, Göztepe'den transfer ettiği kaleciyi aynı bedelle elden çıkarmış olacak.

Böylece Sarı-Lacivertlilerde kısa süre içinde hem İrfan Can Kahveci hem de İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılmış oldu.

