FAO: Aralık 2025’te gıda fiyat endeksi geriledi

FAO’ya göre Gıda Fiyat Endeksi Aralık 2025’te 124,3 puanla Kasım’a kıyasla 0,8 puan geriledi. Endeks, geçen yılın 3,0 puan altında, Mart 2022 zirvesinin 35,9 puan gerisinde kaldı. Tahıl endeksi 107,3 puana çıktı; pirinçte artış görüldü. Bitkisel yağ 164,6 puana inerken et endeksi 123,6 puana düştü. Süt ürünlerinde 5,9 puan düşüş, şekerde 90,7 puana yükseliş kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Aralık 2025’e ilişkin değerlendirmesinde FAO Gıda Fiyat Endeksi’nin (FFPI) Kasım ayına göre gerilediğini bildirdi. FAO’ya göre süt ürünleri, et ve bitkisel yağlardaki düşüş; tahıl ve şekerdeki artışı dengeledi.

FAO açıklamasına göre FFPI Aralık 2025’te ortalama 124,3 puan oldu ve Kasım’a kıyasla 0,8 puan düştü. Endeks, bir yıl önceki seviyesinin 3,0 puan altında kaldı ve Mart 2022’de görülen zirvenin 35,9 puan gerisinde seyretti. FAO, 2025 yılı genelinde endeks ortalamasının 127,2 puan olduğunu; bunun 2024 ortalamasından 5,2 puan daha yüksek bulunduğunu duyurdu.

TAHILDA ARTIŞ, PİRİNÇTE YÜKSELİŞ

FAO Tahıl Fiyat Endeksi Aralık’ta ortalama 107,3 puana çıktı ve Kasım’a göre 1,8 puan arttı. FAO, Karadeniz üzerinden ihracat akışlarına ilişkin endişelerin buğday fiyatlarına destek verdiğini, ancak bol arzın piyasalar üzerinde baskı kurmayı sürdürdüğünü aktardı. Arjantin ve Avustralya’da büyük hasatların teyit edilmesi de bu eğilimi güçlendirdi. Mısırda ise güçlü ihracat talebi ve Brezilya ile ABD’de iç pazarda etanol üretiminin canlı seyri fiyatları destekledi. Sorgum fiyatları da mısırla birlikte yükseldi.

FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi ise Aralık’ta yüzde 4,3 arttı. FAO, bu artışta hasat baskısının azalması, talepte iyileşme ve destekleyici politika adımlarının etkili olduğunu belirtti. FAO, 2025 yılı genelinde Tahıl Fiyat Endeksi’nin 107,9 puan ile 2024’e göre gerilediğini ve 2020’den bu yana en düşük yıllık ortalamanın görüldüğünü bildirdi. FAO, 2025’te pirinç endeksinin ortalama 103,5 puan olduğunu ve 2024’e göre sert düşüşte bol ihracata uygun arz, ihracatçılar arasındaki rekabet ve Asya’daki bazı ithalatçı ülkelerin alımlarındaki azalmayı sıraladı.

BİTKİSEL YAĞLARDA ALTI AYIN EN DÜŞÜĞÜ

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Aralık’ta 164,6 puan ile Kasım’a göre 0,4 puan geriledi ve altı ayın en düşük seviyesine indi. FAO, soya, kolza ve ayçiçeği yağlarındaki düşüşlerin palm yağı fiyatlarındaki artışı aştığını bildirdi. Soya yağında Amerika kıtasından bol ihracat arzı, kolzada Avustralya ve Kanada’daki daha yüksek üretim öne çıktı. Ayçiçeği yağında ise küresel ithalat talebinin zayıflaması etkili oldu. Palm yağında FAO, Güneydoğu Asya’da mevsimsel üretim yavaşlaması beklentisinin fiyatları desteklediğini aktardı. FAO, 2025 yılı genelinde bitkisel yağ endeksi ortalamasının 161,6 puan olduğunu ve yıllık bazda yükselerek üç yılın en yüksek ortalamasına çıktığını kaydetti.