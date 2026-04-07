Sözcü TV'de ikinci istifa: Yılmaz Özdil'in ardından istifa etti

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifa etmesinden sonra onunla birlikte gelen ve Genel Müdür olarak görev alan Güney Öztürk istifa etti.

Güney Öztürk, Sözcü Televizyonu'nun genel müdür olarak getirilmiş ve kanalda çeşitli siyasi analiz ve yorum programlarına katılmıştı. Sözcü TV'nin yönetim süreçlerinde aktif rol alan Öztürk, Özdil’in görevi bırakmasının ardından istifa etti.

GÜNEY ÖZTÜRK KİMDİR?

Güney Öztürk meslek hayatına 1990'lı yıllarda adım attı.

Sabah Gazetesi bünyesinde yönetici editör olarak çalışan Öztürk, bu dönemde özellikle Avrupa Birliği ve Orta Doğu haberleri üzerine yoğunlaştı.

2002-2008 yılları arasında Doğan Medya Grubu'nda iş geliştirme müdürü olarak görev yaptı.

2008-2018 döneminde Demirören Medya Grubu'nda iş geliştirme ve pazarlama direktörü pozisyonunda çalıştı. Dijital büyüme projeleri ve reklam geliri stratejileri bu dönemin öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı.

2021-2025 yılları arasında Posta gazetesinde yayın danışmanı ve köşe yazarı olarak çalıştı.

