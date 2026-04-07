İran, elinde 15 bin füze ve 45 bin İHA olduğunu duyurdu

İran'ın Pakistan'da sürdürülen müzakerelerde sert tavrını sürdürdüğü, füze stoklarının tükenmekte olduğu iddialarına karşın ellerinde 15 bin füze 45 bin İHA olduğunu iddia ettikleri Wall Street Journal tarafından aktarılıyor.

ABD eski Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası bir saldırıya ilişkin yaptığı açıklamalarla tansiyonu yükseltti.

Fox News’e konuşan Trump, planladığı hamleye işaret ederek, “Saat 20.00’de o iş olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise çok daha sert bir dil kullanarak, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak” dedi.

Daha önce Hürmüz Boğazı üzerinden İran’ı tehdit eden Trump, 5 Nisan tarihli paylaşımında da ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’yi işaret etmiş, bunun Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00’e denk geldiğini belirtmişti.

İRAN: STOKLAR TÜKENMEYE YAKIN DEĞİL

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Tahran yönetimi müzakerelerde geri adım atmıyor.

Haberde, İran’ın arabuluculuk sürecinde rol alan Pakistan üzerinden ilettiği mesajlarda “müzakere sürecini kazandığını” savunduğu aktarıldı.

İran’ın ayrıca ABD ve İsrail saldırılarına karşı askeri kapasitesine güvendiği vurgulanırken, cephaneliğinde yaklaşık 15 bin füze ve 45 bin insansız hava aracı (İHA) bulunduğu iddia edildi.

Ancak haberde, bu rakamların arabulucular tarafından “muhtemelen abartılı” olarak değerlendirildiği de kaydedildi.