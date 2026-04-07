Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper arasındaki telefon görüşmesinde, bölgedeki savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için yürütülen diplomatik girişimler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgedeki savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için yürütülen diplomatik girişimler kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Öte yandan görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin seyri ele alındı.