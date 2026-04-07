DÜNYA

Pakistan'dan ABD-İran arasında 2 haftalık ateşkes çağrısı

Orta Doğu'daki savaşta barış için diplomasi yolunda çabalarını sürdüren Pakistan Başbakanı Şerif, Trump ve İran'a çağrıda bulunarak "Trump süreyi 2 hafta uzatmalı, İran da iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı açmalı" dedi.

İsrail'in saldırıları, İran'ın füze misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı kapatması, ABD Başkanı Donald Trump'ı yeniden tehdit yoluna itti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verdiği son bir günlük sürenin dolması sonucu İran'ı yok edeceklerini belirtti.

Bunun ardından sürenin bitmesine saatler kala Pakistan'dan bir açıklama geldi. 

Bölgede barış için diplomasi yolunda çabalarını sürdüren Pakistan Başbakanı Şerif, Trump ve İran'a çağrıda bulundu. 

"TRUMP SÜREYİ 2 HAFTA DAHA UZATMALI, İRAN DA HÜRMÜZ'Ü AÇMALI"

Şerif, şu ifadeleri kullandı:

Trump’tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle rica ediyorum.

İyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica ediyorum.

