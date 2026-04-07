Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Türk futbolunda A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray’da görev yapan Mircea Lucescu, 80 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülkemizde A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu, 80 yaşında vefat etti.

Yapılan açıklamada Rumen antrenörün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Lucescu geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Kariyeri

Futbolculuk kariyerinin önemli kısmını Dinamo Bükreş'te geçiren Lucescu, antrenörlük macerasına ise Cornivul'da başladı. Sonrasında Romanya Milli Takımı'nın başına geçen Luce, sırasıyla Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş ve Inter'de görev aldıktan sonra ülkemize Galatasaray ile geldi.

Sarı-kırmızılı ekip UEFA Süper Kupası'nı Real Madrid'i devirerek alırken takımın başında olan Lucescu, 15. şampiyonlukta da pay sahibiydi.

Galatasaray macerasının ardından Beşiktaş'la anlaşan Lucescu, siyah-beyazlı camiaya 100. yılında Süper Lig şampiyonluğunu getirdi. Sonrasında ise uzun yıllar başın kalacağı Shakhtar'ın başına geçti.

Ukrayna ekibiyle 8 lig şampiyonluğunun yanında 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Luce, kısa Zenit serüveninden sonra A Milli Takım'ın başına geçti. Ay-yıldızlıların başında 17 maça çıkan Lucescu'nun yolu sonrasında yeniden Ukrayna'ya, bu sefer Dinamo Kiev ile düştü.

Lucescu Başkent ekibiyle 1 lig zaferi yaşadı ve EURO 2024 sonrasında Romanya Milli Takımı'nın başına geçti. Luce, ülkesini Dünya Kupası play-off elemelerine taşımayı başardı.

Deneyimli çalıştırıcı, Romanya'nın Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takımımıza 1-0 mağlup olduğu maçta takımın başında yer almıştı.

