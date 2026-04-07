İsrailli bakandan Eşref Rüya dizisi oyuncusu Görkem Sevindik'e tehdit

Kadir Baba karakteri ile büyük beğeni toplayan Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlar için yaptığı anlamlı paylaşımla İsrail’de gündem oldu. Sevindik, başta Ben-Gvir olmak üzere bazı İsrailliler tarafından hedef alındı.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını tüm tepkilere rağmen onayladı.

Ölüm cezasına dünya ülkeleri tarafından kınanırken, Türkiye'den de "Eşref Rüya" dizisi oyuncularından Görkem Sevindik'ten sert tepki gelmişti..

Görkem Sevindik, tepkisi sonrası İsrail'de başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir olmak üzere bazı İsrailliler tarafından hedef alındı.

Türk ve Müslüman düşmanlığı ile bilinen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de yaşanan bu gelişmelerin ardından provokasyon fırsatını kaçırmadı.

"HİÇBİR ZAMAN KADİR BABA OLAMAYACAKSIN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Görkem Sevindik'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Ancak Türk filmlerinde olabilirsin. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Burası İsrail.

GÖRKEM SEVİNDİK: LÜTFEN SUSMAYIN PAYLAŞIN

Öte yandan Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasının onaylanmasına büyük tepki göstermiş, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda 400 bin Filistinli şehit edildi.

Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın.

ÜNLÜ OYUNCUYA DESTEK YAĞDI

Sevindik’in bu paylaşımı, oyuncunun rol aldığı Kadir Baba'yı canlandırdığı “Eşref Rüya” dizisinin takip edildiği İsrail'de Siyonist çevreleri rahatsız etti.

İsrailli sosyal medya kullanıcıları, Sevindik’in ifadelerinin ardından dizinin yayından kaldırılması ve izlenmemesi için kampanya başlattı.

Kısa sürede yayılan boykot çağrılarının aksine, ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce destek mesajı ve beğeni almaya devam ediyor.