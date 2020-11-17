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Son dakika Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse yakalandı. Selçuk, haberi bizzat duyurdu.

Durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Selçuk, tedavisine evden devam edildiğini söyledi.

"Dualarını bekliyorum"

Selçuk, paylaşımında, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." dedi.

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