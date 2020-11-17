Son dakika Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse yakalandı. Selçuk, haberi bizzat duyurdu.
Durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Selçuk, tedavisine evden devam edildiğini söyledi.
"Dualarını bekliyorum"
Selçuk, paylaşımında, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." dedi.
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