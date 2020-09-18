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Sokağa çıkma yasağı mı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı gördük. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunu keyfi yapmıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs yasaklarının yolda olduğunun işaretini verdi. 'Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor' dedirten açıklamada Erdoğan, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır." ifadelerini kullandı. 


Koronavirüs vakalarındaki artışları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde vaka ve ölüm sayılarının arttığını belirtti. Erdoğan'ın açıklamasından satır baları şöyle:

- Biz biraz gevşetince Ankara İstanbul başta olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. 64-65'e kadar ölüm sayılarının artışı bizler için önem arzediyor. 

Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda

- Defalarca uyarmamıza rağmen salgın önlemlerine halkımız uymadı. Vaka sayılarındaki artışı gördük. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunu keyfi yapmıyoruz.

- Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda. Bizler de gerek toplu taşıma araçlarında olsun, düğün nikah restoran vesaire buralardaki yaklaşımları kararlı hale getirdik.

- Aşı çalışmaları sıkı bir şekilde başta Tübitak olmak üzere devam ediyor. Özel sektör bu konuyla ilgili olarak teknoloji sağlık bakanlığımızla devam ediyorlar. Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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