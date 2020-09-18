Müge Anlı Ümitcan Uygun'un annesinin intiharı için ne dedi işte açıklaması

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Aleyna Çakır cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Aleyna'yı öldürdüğü iddia edilen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, 2 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. Gülay Uygun'un intihar mektubunda ise 'Ölümünden Müge Anlı sorumludur' yazdığı iddia edildi. Bu şok gelişmeden sonra Müge Anlı'nın ne diyeceği merak konusu oldu. Müge Anlı bugünkü canlı yayında olaya ilişkin konuştu.

'Bu yoldan dönmeyeceğim' diyen Müge Anlı şunları söyledi:

*Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.

*Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

*Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben onun doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.

*Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıptan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor."