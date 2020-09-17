Doğu Perinçek'i çıldırtan ajan iddiası

Haber Global'de Jülide Ateş'in "herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sorusuna tepki gösterdi. Bana böyle bir soru soramazsınız diye konuşan Perinçek, Ateş'e "Siz hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz. Vereceğim cevap budur" diye konuştu.

Vatan Partisi'nin Amerika'nın oyunlarını bozduğunu Ermeni soykırımını yok ettiğini ve Silivri duvarını yıktığını söyleyen Perinçek, "CIA'nın acısı vardır ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz? Bunları yayınlayacaksınız, bunları kesemezsiniz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz" diye konuştu.